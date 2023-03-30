شاهد بالفيديو.. أثاروا موجة من الضحك على مواقع التواصل.. “المسحراتية” في السودان ينظمون أغنية يجارون بها (الأخدر البتحرن) لإيقاظ الصائمون للسحور





تناقلت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة وحقق أعلى نسبة مشاهدات على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول شباب من “المسحراتية” الذين يساعدون الصائمين على الاستيقاظ لتناول وجبة السحور عبر التجول في الأحياء.

“المسحراتية” الذين خطفوا الأضواء ظهروا وهم متجمعون بأحد الأحياء بالعاصمة الخرطوم وهم ينظمون أغنية يجارون من خلالها الأغنية الضجة (الأخدر البتحرن) وسط ضجكات متابعي المقطع على مواقع التواصل.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين