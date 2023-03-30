شاهد بالفيديو.. مواطن سوداني يشرح لناشط سعودي سر العمامة السودانية: الرجال يلبسون “العمة” بطول الكفن ليستروهم بها إذا ماتوا فجأة والنساء يرتدين خاتم من الذهب لنفس السبب





أجرى ناشط سعودي استطلاع مع مواطن سوداني عبر مقطع فيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وبحسب الاستطلاع الذي تابعه محرر موقع النيلين فقد أراد الناشط من خلاله معرفة السر في ارتداء الرجل السوداني للعمامة الكبيرة على رأسه.

المواطن السوداني محمد كشف للناشط عن السر وأكد له أن طول العمامة أربعة أمتار ونصف وهي بطول الكفن الذي يستر به الرجل الميت.

وذكر محمد في شرحه للناشط السعودي أن السودانيون في زمن قديم كانوا يرتدون العمة والملفحة ويسافرون بهما مسافات طويلة وكان القصد إذا جاء القدر فجأة أثناء السفر يتم تكفين الرجل بعمامته ودون الحوجة للبحث عن كفن.

كما كشف عن سر لبس المرأة لخاتم الذهب وأكد في حديثه الذي تابعه محرر موقع النيلين أن المرأة تحرص على لبس الخاتم وتوصي ببيعه عن موته حتى يتم تجهيز كفنها وسترتها من عائد بيع الخاتم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين