شاهد بالفيديو.. راعي أغنام سوداني يضرب أروع الأمثال في الكرم.. يمنح رحالة سعودي “تيس” ويرفض أخذ الثمن بحجة أنه ضيف عندهم ورجل أعمال سعودي يرد له الجميل بأروع هدية





أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان نشر مقطع فيديو قديم قاموا باختياره من ضمن أفضل المقاطع التي تدل على كرم المواطن السوداني.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن قصة الفيديو الذي تم تداوله من جديد تعود لأعوام ليست بالقريبة, حيث قام الرحالة بتوثيقه رحالة سعودي أثناء تجوله في السودان.

الرحالة وأثناء تجوله قابل راعي أغنام وطلب منه شراء “تيس” من قطيعه ليتفاجأ بالراعي وهو يحمل “التيس” على يده ويمنحه لهد هدية دون أخذ ثمن رغم إصرار الرحالة.

وبعد أن انتشر المقطع وحقق شهرة واسعة تلقى الراعي السوداني هدية قيمة جزاء لكرمه, وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد قام رجل أعمال سعودي بالتواصل مع الراعي آدم وقام بإهدائه منزل إضافة لحج وعمرة له ولأفراد أسرته.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين