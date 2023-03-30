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شاهد بالفيديو.. خلال مخاطبته جمع غفير من المواطنين وهو يوجه رسالة للجيش والدعم السريع.. أركو مناوي يغني من المنصة: (في رمشة عين بعدوك يا حبيب)

2023/03/30
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تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي وبسخرية كبيرة مقطع فيديو لحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ظهر من خلاله خلال خطاب جماهيري له.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهر مناوي خلال خطابه رفقة ناظر قبائل الهدندوة ورئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا محمد الأمين ترك.

وتحدث مناوي مخاطباً الجمع وموجها رسالة للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع قائلاً: (أحسن نغني الخرطوم بنخرطما مش كدة).

وتابع حاكم إقليم دارفور بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين وهو يتحدث بطريقة فيها لحن, حقو ما نقول يا جماعة: (في رمشة عين بعدوك يا حبيب).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2023/03/30