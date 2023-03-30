



*لم يعد الصمت ممكنا !!!*

*الجيش بمثابة (الصامولة الاخيرة) في ماكينة الوطن …*

*هل ينجحون في حلها وتفكيك الوطن !!*

ابشر الماحي الصائم

1

بيننا وبين مالات انهيارات دول سوريا والعراق واليمن وليبيا مسافة اجازة توصيات ورشة اصلاح الجيش/تفكيكه !!

2

ءالان قد وصلت قاطرة فولكر والرفاق والترويكا والثلاثية والرباعية والخماسية والمخابرات الاجنبية الي المحطة الاخيرة من تفكيك السودان/محطة اصلاح الجيش/تفكيكه !!

3

وإنما الدول الجيوش مابقيت فان همو ذهبت جيوشهم ذهبوا !!

4

هل ينجح ياسر عرمان بدم بارد من داخل قاعة الصداقة فيما فشل فيه خلال اربعين عاما من قتال الجيش من الخارج !!!

5

بالله عليكم، هل توكل مهمة صناعة جيش موحد قوي للرشيد سعيد وحملة الجوازات والولاءات الوطنية المزدوجة !!

6

هل تنجح (السودانيات) والسودنيون أعضاء ورشة تفكيك الاجهزة الامنية، في جعل جهاز المخابرات الوطني مجرد جهاز كجهاز النفايات، ليجمع الاوراق من مكب كوش السفارات !!

7

فالمعلومات الان “يارعاك الله” تتدفق علي قارعة الطرقات وعند ستات الشاي ورعاة الضأن في البلدات، فضلا عن رواد المنصات/فالعبرة فيمن يستخدم قوة القانون في مجابهة اختراق الاستخبارات الاجنبية وتغول السفارات !!

8

هل ينجح الرفاق في جعل الجنرال عبدالله سليمان عضو لجنة التفكيك سيئة الذكر، علي راس جهاز أمني داخلي بديلا لمؤسسة الشرطة وهيئة العمليات !!!

9

نجح الجيش السوداني في بناء ترسانة دفاعية باهظة تقف حجر عثرة امام تطلعاتهم، وليس ادل علي ذلك من استهداف ورش فولكر و قحت تحديدا (منظومة الصناعات الدفاعية) .. تحت مسوغ تجريد الجيش من الشركات الاقتصادية !!

10

اخيرا جدا، استطيع ان أؤرخ لكم بداية تفكيك دولة السودان العظمي، بتأريخ وضع الجيش والاجهزة الامنية تحت تصرف حكومة مدنية تصنعها ورش فولكر ونشطاء السفارات والمنظمات وحملة الجوزات الاجنبية !!!

واخيرا نذهب في ركاب تساؤل محي الدين فارس والعطبراوي ونردد معهم (هل يسمعون) .. !!

ابشر الماحي الصائم

