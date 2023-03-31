شاهد بالفيديو.. “المسحراتية” في السودان يواصلون خطف الأنظار.. ينظمون أغنية لوجبة “الرقاق” يحفزون بها الصائمون على الاستيقاظ للسحور





امتلأ شريط التايم لاين على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بمقاطع فيديو للمسحراتية وهم يؤدون هوايتهم المحببة في مساعدة الصائمين على القيام للسحور.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر مقطع فيديو جديد شباب من “المسحراتية” وهم في طريقهم لمباشرة عملهم التطوعي والانساني في مساعدة الصائمين على الاستيقاظ للسحور.

وكعادتهم في ابتكار شعارات كوميدية للهتاف بها, قام المسحراتية بنظم أغنية للوجبة السودانية الشهيرة “الرقاق بالحليب” وتغنوا بها وهم في طريقهم للطواف بالأحياء.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين