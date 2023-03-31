شاهد الفيديو الذي الأكثر تداولاً ومشاهدة على مواقع التواصل بالسودان.. شباب سودانيون يذرفون الدموع ويبكون بشكل هستيري بمطار الخرطوم أثناء وداع زميلهم الذي قرر الهجرة





تصدر مقطع فيديو لشباب سودانيون قائمة الفيديوهات الأكثر تداولاً ومشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الشباب وهم يستعدون لوداع صديقهم من أمام صالة المغادرة بمطار الخرطوم الدولي.

أصدقاء الشاب الذي قرر الهجرة فشلوا في حبس دموعهم أثناء وداع صديقهم, ودخلوا في نوبة بكاء هستيري أجبرت المسافر على الانساحب من أمامهم بعد أن فشل في السيطرة على نفسه.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من جانبه عبر عن حزنه من خلال تعليقاته التي رصدتها محررة موقع النيلين, خصوصاً بعد تركيب أغنية “يا دروب لي وين تودي” للفنانة إيمان الشريف مع المقطع الحزين.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين