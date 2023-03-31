شاهد بالفيديو.. مواطن أجنبي يغني أغنية الفنان السوداني محمد بشير بطريقة ملفتة وساخرون: (عبرت يا حمادة)





حصد مقطع فيديو لمواطن أجنبي مئات الاعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا السودانية التي تناقلته على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول المواطن الأجنبي وهو يتغنى بإحدى أغنيات الفنان السوداني الشاب محمد بشير.

المواطن الذي لم يكشف المتابعون عن هويته ظل يردد أغنية الفنان السودانية “والله مشتاقين والشوق بحر” وسط عدد من أصدقائه السودانيين الذين حمسوه على ترديد الأغنية.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات المتابعين للفيديو فقد أبدى عدد كبير منهم اعجابه بحفظ الأجانب للأغاني السودانية, وكتب معلق ساخر (عبرت يا حمادة بشير).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين