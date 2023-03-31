شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تواصل إطلاق تصريحاتها الساخنة: (بنتي لو جاتني مطلقة ما برجعها لراجلها والرجال بقتلوا النسوان بالمغسة)





ناقش الفنان السوداني الشاب طه سليمان وعبر برنامجه الرمضاني “طه شو” المذاع على فضائية البلد السودانية قضية هامة شغلت المجتمع السوداني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد استضاف السلطان خلال مناقشته لقضية الطلاق داخل الأسر السودانية عدد من السيدات إضافة للفنان الشهيرة إنصاف مدني.

الفنان إنصاف وخلال حديثها عن الطلاق أكدت أن بنت تعاني مع زوجها يجب أن تبقى في منزل والدها ولا تعود إلى زوجها من جديد.

وقالت ملكة الدلوكة بطريقتها المعروفة في الحديث وبالدارجية السودانية بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (بنتي لو جاتني مطلقة ما برجعها لراجلها والرجال بقتلوا النسوان بالمغسة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين