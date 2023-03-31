من ساعة إلى سنة.. واتساب يضيف ميزة جديدة بـ«الرسائل ذاتية الاختفاء»





يخطط واتساب لتطوير ميزة «الرسائل ذاتية الاختفاء»، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم أكثر في قصر أو طول مدة اختفاء الرسائل بعد وقت معين من المحادثة يحدده المستخدم.

تم رصد هذه الميزة أثناء تطوير الإصدار التجريبي من «واتساب ديسكتوب»، بحسب ما أفاده تقرير موقع «Wabetainfo»، ومن المخطط إصداره في التحديث المستقبلي للتطبيق.

يتيح واتساب للمستخدمين إرسال رسائل مختفية تختفي تلقائيًا بعد مدة معينة، إذ تضمن هذه الميزة عدم تخزين الرسائل بشكل دائم على جهاز أو خادم المستلم، وهي بالتأكيد تعزز خصوصية محادثاتك.

حاليًا، يدعم واتساب ثلاث فترات لاختفاء الرسائل: 24 ساعة و7 أيام و90 يومًا، لكن التحديث الجديد سيتضمن 15 فترة زمنية وهم: سنة واحدة، 180 يومًا، 60 يومًا، 30 يومًا، 21 يومًا، 14 يومًا، 6 أيام، 5 أيام، 4 أيام، 3 أيام و2 أيام و12 ساعة و6 ساعات و3 ساعات وساعة واحدة.

ستوفر إضافة المزيد من الفترات الزمنية لرسائل الاختفاء للمستخدمين تحكمًا أكبر في الرسائل التي يرسلونها ويستقبلونها، إذ أن مدة ساعة واحدة يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص للرسائل التي تحتوي على معلومات حساسة أو سرية لأنها تتيح للمستخدمين إرسال رسالة تختفي بسرعة، مما يضمن عدم تخزين الرسالة على جهاز المستلم لفترة طويلة.

القدرة على اختيار فترات إضافية عند إعداد الرسائل المختفية قيد التطوير وسيتم إصدارها في تحديث مستقبلي للتطبيق.

المصري لايت