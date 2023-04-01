امام مسجد بتاع نسوان ونميمة ويبحث عن عورات الناس ويفضحهم في المنابر!!!





أمام مسجد بتاع نسوان ونميمة ويبحث عن عورات الناس ويفضحهم في المنابر!!!

لماذا يتعمد الدراماويين العرب في تشويه صورة الدين الاسلامي وصور الشيوخ وائمة المساجد؟!! بينما لا نجد يهودي ولا نصراني يفضح او يستهزأ من احبارهم وقساوستهم ؟!!!

اقول العرب لأن المسلم الحقيقي لا يستهزأ من دينه .. صور الاستهزاء بالدين والسنة والهيئة الإسلامية والشيوخ والائمة كانت حاضرة في الافلام والمسلسلات العربية كعادل أمام ومحمد سعد وناصر القصبي وغيرهم واصبحوا من الاغنياء بعرض من الدنيا قليل ورخيص ودخلوا التاريخ بتشجيع ومباركة أعداء الإسلام. ولكن كان نادرا ما تجد في الدراما السودانية من يستهزأ بالدين .. ولكن ما حدث من ذلك الممثل السوداني النكرة والذي يضع لحية صناعية ويستخدم منبر من منابر بيت الله في الخرطوم للتثميل والضحك والاستهزاء بالدين ويجلس مخرج المسلسل وبقية الكومبارس والممثلين والمونتاج كأنهم المصلين ويهمزون ويلمزون. وهذا الحدث لا ينبغى السكوت عليه، اظهار امام المسجد بأنه نسونجي، لا يعرف الأونلاين وبعيد من واقعه، وامام المسجد البخيل، والامام الذي يجلس أمام محله ليعاكس نساء الحي، والامام الذي يفضح الناس في المنبر ويفضح السكران وأصحاب الذنوب، وكل ذلك الهدف منه أن لا يثق أحد في انسان متدين أو ملتحي وعندما تشكك في ائمة المساجد والشيوخ فبالتالي لن تجد أحد تثق فيه لتأخذ منه الدين وأحكام الله ويتفشى الجهل بالدين فبالتالي ضياع الدين. والله عاصرنا ائمة ومشائخ وعلماء في السودان لم نرى منهم غير العفة والأخلاق الحميدة وفرضوا أنفسهم في مجتمعاتنا وكانوا القدوة الصالحة للكثيرين. وبعضهم يقول لك هذا مجرد تمثيل ومزاح لا اكثر!!! ونقول الاستهزاء بالدين أو السنة هو كفر بالله شئنا أم أبينا، ولن ينفعك في ذلك اليوم أن تبرر أفعالك بالتمثيل والمزاح، يقول الله تعالى: (وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُم)

د. عنتر حسن