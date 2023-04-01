شاهد بالصورة.. سقوط “رموش” ممثلة سودانية أثناء تقديمها مشهد درامي يثير ضجة واسعة وساخرون: (لو كلنا أخلصنا في عملنا لمن رموشنا وقعت كان عبرنا وانتصرنا)





تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي بالسودان صورة من عمل درامي سوداني تم عرضه خلال شهر رمضان ضمن العديد من المسلسلات السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهرت الصورة المتداولة بسخرية كبيرة إحدى الممثلات المعروفات وهي تقع في خطأ كبير لم تنتبه له الممثلة أو أي أحد من الطاقم العامل في المسلسل.

اللقطة التي أثارت ضجة واسعة أظهرت سقوط “الرموش” الاصطناعية للممثلة وهو ما جعل اللقطة مادة دسمة لجمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي سخر من الممثلة ومن فريق العمل.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد كتب أحدهم ساخراً: (الممثله السودانيه الميزة فيها بتنغمس في الدور لمن رموشها تقع وده إن دل إنما يدل ع الإخلاص في العمل ولو كلنا أخلصنا في عملنا لمن رموشنا وقعت كان عبرنا وانتصرنا التحية للمثلة المجتهده دي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين