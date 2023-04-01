شاهد بالصورة والفيديو.. في مشهد أدهش الجميع وتناقلته مواقع التواصل العربية.. عصفورة من طيور الحرم تقف على رأس معتمر سوداني أثناء طوافه وترفض مبارحة مكانها وصاحب المقطع يفسر القصة





في مشهد أدهش الجميع وكتبت عنه مواقع التواصل العربية عبارة (سبحان الله) تفاجأ معتمر سوداني أثناء طوافه بالبيت الحرام بوقوف عصفورة صغيرة على رأسه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد اختارت العصفورة الصغيرة المعتمر السوداني دون عن غيره لتقف على رأسه في لقطة صورها أحد الذين كانوا يطوفون معه.

المدهش والمحير في الأمر أن العصفورة التي كانت تغرد من فوق رأس السوداني رفضت مبارحة مكانها رغم ازدحام البيت الحرام بالمعتمرين الذين كانوا يطوفون بالبيت وعلى مقربة منها.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام مصور المشهد بسؤال المعتمر السوداني الذي أكد له أن الطائر الصغير وصله أثناء طوافه, ليفسر له صاحب الفيديو أن الأمر رحمة من عند الله.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين