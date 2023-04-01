شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف فتحي تبهر المتابعين وتطرب زملائها الفنانين ومقدم برنامج أغاني وأغاني برائعة الغناء الشعبي السوداني





أبهرت الفنانة السودانية الشابة إنصاف فتحي جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من متابعي البرنامج الرمضاني الشهير أغاني وأغاني الذي يبث على فضائية النيل الأزرق.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد استطاعت المطربة الملقبة بعصفورة الغناء السوداني أن تطرب زملائها بالأستوديو بالإضافة لمقدم البرنامج مصعب الصاوي.

انصاف فتحي قدمت خلال الحلقة التي خصصت للغناء الشعبي رائعة الشاعر سيف الدين الدسوقي والتي قام بتلحينها وغنائها الفنان عبد الله الحاج (شوف كم زهرة في يدي).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد وصف متابعوا البرنامج وعشاق الغناء الشعبي الأغنية بأنها واحدة من أروع أغاني الفن الشعبي في السودان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين