شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة هدى عربي تفاجئ جمهورها ومتابعيها وتقوم بشراء شقة بأشهر المناطق بمدينة دبي والتبريكات تنهال عليها: (تستاهلي يا سلطانة)





فاجأت المطربة السودانية الشهيرة هدى عربي جمهورها ومتابعيها على صفحتها الرسمية عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنشرها للحظة توقيع عقود شراء شقة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد كشف الفنانة الملقبة بالسلطانة عن شرائها لشقة بشارع الشيخ زايد الذي يعد أطول وأهم الطرق في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يبدأ من منطقة الرويس بإمارة أبوظبي مروراً بدبى والشارقة وعجمان وأم القيوين وحتى رأس الخيمة بطول إجمالي 558,4 كم ويمر عبر الكثير من المشاريع العمرانية الجديدة خاصة بإمارة دبي.

ونشرت هدى عربي تدوينة أرفقت معها فيديو توقيعها لعقود شراء الشقة الفخمة, وكتبت السلطانة في تدوينتها: (الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً).

وأضافت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: (من جيتي السابقة الامارات بديت اجراءات شقةً بدبي شارع الشيخ زايد وتم بحمد الله).

وبعد دقائق من نشرها التدوينة انهالت التعليقات مباركة للفنانة شراء الشقة الجديدة, وكتب متابعيها تعليق يعد الأكثر تكراراً (تستاهلي يا سلطانة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين