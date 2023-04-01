هشام الشواني: العملية السياسية الفاشلة





العملية السياسية الجارية عملية فاشلة حتى لو أصر القائمون عليها غير ذلك، وإلغاء مواقيت كانت قد أعلنت من قبل بكل ثقة وعجرفة يعكس تخبط كبير تقوم عليه العملية السياسية. وهو ليس تخبطا عرضيا مؤقتا بل هو نتيجة حتمية للأسس الخاطئة التي تقوم عليها هذه العملية السياسية، والمؤسف في كل ذلك أن هذه العملية السياسية وبكل عيوبها تتم برعاية أجنبية مشبوهة من عدة سفارات ومن البعثة الأممية. نحن نجدد رفضنا لكل هذا العبث ونجدد دعوتنا الصادقة للتحلي بالحكمة ومعالجة قضايا البلاد بشكل أكثر عمقا وشمولا وحكمة.

هشام الشواني