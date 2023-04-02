شاهد بالفيديو.. الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يهاجم بطل إحدى المسلسلات السودانية: أحد الممثلين الذين ظهروا مع الثورة يحاول تشوية صورة العلماء بإظهارهم “عيالاتية” وبتاعين شفع





هاجم الشيخ السوداني المثير للجدل محمد مصطفى عبد القادر بطل إحدى المسلسلات السودانية التي تعرض في رمضان عبر إحدى القنوات الفضائية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد رفض الشيخ ذكر اسم الممثل والمسلسل والقناة التي قامت بعرضها, وقام بمهاجمة بطل العمل.

رد الشيخ محمد مصطفى جاء خلال محاضرة له حضرها جمع غفير من الناس, حيث أكد في حديثه أن الممثل الذي وصفه بالعلماني جاء ظهوره مع الثورة السودانية الأخيرة.

وأضاف بحسب متابعات محرر موقع النيلين أن هذا الممثل يحاول عكس صورة سيئة عن العلماء بإظهارهم “عيالاتية” وبتاعين شفع ويقومون بأفعال قوم لوط.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين