شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تكشف الحقائق: أنا ما أتحجبت وهذا ما فعلته (…) أتمتع بذكاء فني وما بعرف الخوف والوسط الفني عبارة عن “غابة”





استضافت المذيعة إسراء عادل عبر أحد برنامجها الذي يعرض على شاشة قناة الشروق الفضائية الفنانة الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”.

الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني كشفت من خلال المقابلة الكثير والمثير, وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فإن أول المفاجأت كانت ردها على سؤال حجابها.

القلعة أكدت أنها لم تتحجب ولكنها معجبة بشكلها الحالي وتريد كسب احترام الجميع بظهورها الحالي والذي فسره الكثيرون بأنه تمسك منها بالحجاب.

كما ذكرت في الحوار الذي تابعته محررة موقع النيلين أنها لا تخاف من سحب البساط منها لأن خبرتها طويلة في الوسط الفني الذي شبهته بالغابة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين