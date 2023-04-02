شاهد بالفيديو.. أكد أن الطريق يخصه.. رجل سوداني يقفل أحد الشوارع أمام السيارات ويمنع مرورها ويشترط دفع رسوم على كل سيارة تمر بجوار قطعة أرضه ومتابعون: (بلد ما عندها وجيع)





فجر رجل سوداني مفاجأة كبيرة بعد إغلاقه لأحد الشوارع ورفضه مرور السيارات منه مشترطاً في الوقت نفسه دفع رسوم للمرور من الشارع الذي جلس فيه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد زعم الرجل السبعيني خلال الفيديو الذي قام أحد الحاضرين بتصويره أنه يملك الأرض التي تمر من عندها العربات.

وقال ناشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أن المنطقة اسمها “الفيلة” وهي عبارة عن شارع يقع بعد منطقة جبل أولياء وفي مدخل الشارع توجد قطعة أرض هي ملك لهذا الرجل الذي قام بقفل الطريق واشترط دفع رسوم نظير مرور أي سيارة.

مقطع الفيديو أثار ضجة واسعة مع ردود أفعال غاضبة من قبل المتابعين, وكتب عدد كبير من المعلقين تعليق متكرر قال فيه أصحابه: (بلد ما عندها وجيع).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين