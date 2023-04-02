شاهد بالفيديو.. على طريقة الفنانة ياسمين كوستي.. عريس سوداني يقدم فواصل من الرقص المثير مع أصدقائه وساخرون: (دي اسمها تمارين زومبا بعد الافطار)





تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة على السوشيال ميديا السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول عريس سوداني وهو يقدم فواصل من الرقص المثير مع أصدقائه خلال حفل زواجه.

العريس وأصدقائه ظهروا متفاعلين في الرقص الذي شبهه بعد المتابعين برقص الفنانة ياسمين كوستي أثناء ترديدها أغنيتها الشهيرة (سيد الفانيلة البيضاء).

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات المعلقين على المقطع فإن السخرية كانت حاضرة, حيث كتب أحد المعلقين على الفيديو: (دي اسمها تمارين زومبا بعد الافطار).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين