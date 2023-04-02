شاهد بالصورة والفيديو.. بعد أن تم وصفه بأشهر “مشخر” .. رجل سوداني من زوار الحرم الشريف يكشف حكايته مع “الشخير” العالي أثناء النوم ويحكي ردة فعل زوجته بعد ازعاجها





نشر ناشط سعودي مقطع فيديو على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وتم تناقله على نطاق واسع بسبب الطرفة التي بداخله.

وبحسب الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين فقد استطلع الناشط السعودي أحد زوار الحرم الشريف وهو سوداني الجنسية جاء لأداء العمرة.

الرجل السوداني له قصة طريفة وهي معاناة الناس من حوله من “شخيره” أثناء النوم للدرجة التي جعلت بعضهم يصفه بأكبر “شخار”.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد فسر محمد أدهم الذي يملك نغمة قوية وغريبة أثناء “الشخير” الأمر بأنه مولود في سبعة أشهر.

وعن ردة فعل زوجته التي تنام بجواره ذكر بأنها اعتادت على الأمر لدرجة أنه إذا لم “يشخر” تسأله هل أنت مريض اليوم, وعن زملائه الذين ينامون معه أكد محمد أدهم أنه يخبرهم قبل نومه حتى يناموا بعيداً عنه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين