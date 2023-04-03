شاهد بالفيديو.. خطيب بأحد المساجد الكبيرة بالسعودية يخصص خطبة الجمعة للحديث عن الشعب السوداني: (شعب تميزه عزة نفس وأمانة وكرم) ومتابعون: (تصور كيف يكون الحال لو ما كنت سوداني)





خصص خطيب بأحد المساجد الكبيرة بالمملكة العربية السعودية خطبة الجمعة للحديث عن الشعب السوداني, متغزلاً في صفاته وممتدحاً أخلاقه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو تم تصويره من خارج المسجد أثناء خطبة الجمعة.

الشيخ تحدث عن الشعب السوداني الذي وصفه بالعزة من غير تكبر والأمانة والكرم وحسن معاملة وطيبة وحسن نية, وأحبهم الجميع وأحترمهم.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد وجدت خطبة الشيخ صدى طيبة عند الجمهور السوداني الذي أشاد بكلمات الخطيب مع تعليق يعد الأكثر تكراراً (تصور كيف يكون الحال لو ما كنت سوداني).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين