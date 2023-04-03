شاهد بالصورة والفيديو.. معلم سوداني يقدم على تصرفات مشينة تجاه تلاميذه ويضربهم بتهور ومتابعون يطالبون وزارة التعليم بفصله قبل أن يرتكب كارثة في الطلاب





تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبغضب كبير مقطع فيديو لمعلم بإحدى المدارس السودانية ظهر من خلاله وهو يقدم على تصرفات مشينة تجاه تلاميذه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام المعلم وفقاً للفيديو المتداول بضرب أحد التلاميذ بطريقة فيها قسوة واستحقار للطالب أمام زملائه.

ولم يكتفي المعلم بذلك بل قام برمي أحد الطلاب الذي يجلسون في آخر الفصل بشيء كان يحمله في يده بطريقة أرعبت الطلاب.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد انتقد عدد كبير منهم تصرف الأستاذ وطالبوا وزارة التربية والتعليم بضرورة التدخل وفصل الأستاذ قبل أن يرتكب كارثة في الطلاب.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين