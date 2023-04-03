



#قيادة_الشباب

كثيراً ما كنا نسمع ، سخط الشباب داخل التنظيم بأن الكبار لا يعطون فرصة للشباب للتقدم .. قصص كثيرة ومعلومة لدى الجميع .

سقط الكبار في 11 ابريل 2019م ، ولم نرى الشباب إلا القليل منهم والقليل جداً ، يتقدم الصفوف مدافعاً عن الحزب او منظماً لعمل تنظيمي وسياسي ظاهر ومؤثر الفعل في الميدان السياسي في السودان ، حتى بعد انتهاء موجة التحشيد القحتاوي والتي انتهت في ديمسبر 2019م .

غياب تام للقيادات الشبابية الكيزانية في الأعوام 2020م , 2021م ، 2022م … وحتى اليوم !

عليه فقد تقدم شيوخ الكيزان مجدداً المعركة السياسية اليوم وعلى جميع الشباب التعلم منهم هذه الهمة والصلابة .. ولا نريد أن نسمع مرة أخرى أي حديث عن عدم اعطاء الفرصة للشباب في تقدم الصفوف القيادية في التنظيم .

من يريد أن يقود فالقيادة لا تمنح بل تستحق بالفعل والمبادرات والإِقدام والثبات .

محمد السر مساعد