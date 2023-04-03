شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة سودانية شهيرة تستعيد طفولتها باللعب والجري مع الأطفال وتقوم بإشعال النيران عبر “سلك اللماع” داخل الحارة





نشرت مطربة سودانية شهيرة مقطع فيديو على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ظهرت من خلاله وهي تستعيد طفولتها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قامت المطربة الشابة إيلاف عبد العزيز باستعادة طفولتها عبر المقطع الذي تفاعل معه الآلاف من متابعيها.

وظهرت نجمة برنامج أغاني وأغاني السابقة خلال المقطع وهي تقوم باللعب مع الأطفال ومشاركتهم هواياتهم المحببة في رمضان وتحديداً بعد الإفطار وذلك من خلال إشعال النيران عبر “سلك اللماع” والجري بها داخل الحي الذي تسكن فيه.

وكتبت إيلاف عبد العزيز على المقطع الذي شاركت به متابعيها ورصدته محررة موقع النيلين: (لو ما لعبت اللماع ده م برتاح).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين