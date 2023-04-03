شاهد بالفيديو.. في السودان.. صاحب بقالة يشكو من قلة الشراء والكساد في شهر رمضان..يضطر لنقل بضاعته للمنزل ويتحسر على أيام زمان





تصدر مقطع فيديو لصاحب بقالة سوداني قائمة المقاطع الأكثر تداولاً ومشاهدة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد شكى صاحب البقالة من قلة الشراء والكساد الذي يشهده السوق خلال شهر رمضان.

وقال الرجل في حديثه أن البيض موجود ولم ينقص إضافة للأناناس الموجود على حاله وذلك بسبب الحالة الاقتصادية التي يعيشها السودان.

وتحسر صاحب البقالة بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين على أيام زمان على حد تعبيره, واضطر التاجر في نهاية حديثه لنقل علبة أناناس لمنزله عسى ولعل تكون فاتحة خير.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين