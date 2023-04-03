شاهد بالفيديو.. الشيخ محمد مصطفى يواصل إشعال النيران ويرد على ساخر زعم أن أنصار السنة يحبون “الباسطة والنسوان” (نحب حبوبتك يعني؟ ولا الباسطة حقت أبوك)





واصل الشيخ السوداني المثير للجدل محمد مصطفى عبد القادر إشعال النيران على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك من خلاله ردوده المثيرة على سخرية جمهور السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد رد الشيخ هذه المرة على بعض الساخرين الذين وصفوا أنصار السنة بالسودان بحب “الباسطة والنسوان”.

رد الشيخ جاء قوياً وقال خلال محاضرة له: واحد يقول ليك أنصار السنة جنكم تاكلوا الباسطة, الباسطة حقت أبوك يا وسخ, انت بتأكل شنو؟ تأكل السم يقطع مصارينك.

وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: ويقول ليك جنكم تحبو النسوان, ليرد عليه: (نحب حبوبتك يعني؟) نعم نحب النسوان ولكن في الحلال.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين