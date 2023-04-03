عبدالماجد عبدالحميد: قحت والدعم السريع.. التحالف البراغماتي!!





• من الأخطاء الكارثية لشتات الحرية والتغيير قبولهم الدخول في تحالف براغماتي مع الدعم السريع !!

• من الثمار المُرّة لهذا التحالف أن بقايا الشتات الديسمبري وجد مصيره رهيناً بمستقبل دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وهو الشرط الذي أغلق تماماً مساحة التمدد أمام الدعم السريع وقلّص في ذات الوقت هامش المناورة السياسية للحرية والتغيير في نسختها الأخيرة !!

• أمر طبيعي أن ترتفع أصوات التلاوم داخل قوي الحرية والتغيير جناح المجلس المركزي لأنهم اكتشفوا خطأ قرار رمي كل البيض في سلة الدعم السريع والذي يبحث هو الآخر عن مخرج من ورطة الإحتماء بقوي سياسية تدعمها أجهزة مخابرات عالمية ومنظمات مشبوهة ..

• لن يتم تشكيل حكومة في القريب العاجل ..ولن يتم توقيع اتفاق نهائي بعد غدٍ .. ستدور ساقية المطوحة وستجد قوي الشتات الثوري وبقايا الثورة المصنوعة أنها دخلت جحر ضب لن تخرج منه بدون خسائر !!

عبدالماجد عبدالحميد