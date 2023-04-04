منوعاتمدارات

شاهد بالصور.. بـ(الأحضان) شيخ الأمين يستقبل مشايخ الطرق الصوفية بمسيده ويقيم لهم افطاراً كبيراً

2023/04/04
339757966 172224852356764 214188921657915445 n

339451960 1354368205343081 2898614956222368662 n

استقبل الشيخ السوداني المثير للجدل الأمين عمر الأمين أمس الاثنين بمسيده العامر بمدينة أم درمان عدد من مشايخ الطرق الصوفية بالسودان.

339070040 1389286688279231 4139302401757090494 n

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أحسن شيخ الأمين استقبال المشايخ عبر السلام عليهم بالأحضان في مشهد يدل على ترابط العلاقة بينهم.

339757966 172224852356764 214188921657915445 n

وكتبت الشيخ على حسابه الرسمي عبر صفحة مريديه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (بالأمس قام بزيارتنا ومشاركتنا إفطار رمضان عدد من مشايخة الطرق الصوفية بمقدمة الشيخ : محمود الجريف ( محمود الضعيف ) وحيرانه).

339304903 737105851189337 8149450257905533761 n

وتابع بحسب ما نقلت محررة موقع النيلين: (والشيخ أباذر الشيخ حسن ، والشيخ محمد توم الشيخ محمد أحمد الشيخ عمر الكريدة .. مهنئين جميعهم بقدوم شهر رمضان المبارك ومشاركتهم في ذكر يوم الأحد الموافق ١١ رمضان ١٤٤٤ هـ).

339140013 3060928887544866 8838080355701429639 n

وختم تدوينته قائلاً: (كانت أمسية رمضانية مميزة .. شكلت لوحة إبداعية بحضورهم .. بارك الله فيهم جميعاً على هذه الزيارة والجمعة).

339122442 1398604627577370 6229259529045275276 n

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2023/04/04