شاهد بالصور.. بـ(الأحضان) شيخ الأمين يستقبل مشايخ الطرق الصوفية بمسيده ويقيم لهم افطاراً كبيراً





استقبل الشيخ السوداني المثير للجدل الأمين عمر الأمين أمس الاثنين بمسيده العامر بمدينة أم درمان عدد من مشايخ الطرق الصوفية بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أحسن شيخ الأمين استقبال المشايخ عبر السلام عليهم بالأحضان في مشهد يدل على ترابط العلاقة بينهم.

وكتبت الشيخ على حسابه الرسمي عبر صفحة مريديه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (بالأمس قام بزيارتنا ومشاركتنا إفطار رمضان عدد من مشايخة الطرق الصوفية بمقدمة الشيخ : محمود الجريف ( محمود الضعيف ) وحيرانه).

وتابع بحسب ما نقلت محررة موقع النيلين: (والشيخ أباذر الشيخ حسن ، والشيخ محمد توم الشيخ محمد أحمد الشيخ عمر الكريدة .. مهنئين جميعهم بقدوم شهر رمضان المبارك ومشاركتهم في ذكر يوم الأحد الموافق ١١ رمضان ١٤٤٤ هـ).

وختم تدوينته قائلاً: (كانت أمسية رمضانية مميزة .. شكلت لوحة إبداعية بحضورهم .. بارك الله فيهم جميعاً على هذه الزيارة والجمعة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين