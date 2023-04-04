شاهد بالصور والفيديو.. الفنانة هدى عربي تبهر متابعيها على مواقع التواصل بإطلالة أنيقة وتسحر جمهورها في أغاني وأغاني بأغنية “شفتك ابتهجت”





نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي صور جديدة لها وذلك على حسابها الرسمي والمتابع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المطربة الملقبة بالسلطانة من خلال الإطلالة وهي داخل أستوديوهات برنامج أغاني وأغاني الشهير.

هدى عربي أبهرت متابعيها بإطلالتها الأنيقة وزادت عليها بنشرها لمشاركتها لحلقة اليوم من برنامج أغاني وأغاني والتي تم تخصيصها للحديث عن إبداعات الفنان محمد ميرغني.

ووفقاً لما شاهدت محرر موقع النيلين فقد تغنت سلطانة الطرب للفنان محمد ميرغني بأغنيته الشهيرة “شفتك ابتهجت” وهي من كلمات الشاعر علي شبيكة ومن ألحان الفنان السني الضوي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين