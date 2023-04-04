شاهد بالصورة والفيديو.. ممثلة سودانية شهيرة تعتدي بالضرب على شخص اقتحم التسجيل بــ(الجزمة) وبالكف وتقول: (أنا جعلية لحمي مر)





تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك برنامج تم من خلاله استضافة ممثلة سودانية حققت شهرة كبيرة في الأونة الأخيرة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فإن البرنامج الذي جاءت فكرته كبرنامج مقالب كاميرا خفية دون علم ضيفة البرنامج.

الممثلة خلود أبو بكر والتي كانت ضيفة الحلقة أظهرت وجهها الآخر حينما قامت بضرب أحد الأشخاص بالكف وبالجزمة التي كانت تلبسها دون أن تعلم أن البرنامج عبارة عن مقلب.

ووفقاً لمتابعات محررة موفقع النيلين فقد عبرت خلود عن اسفها البالغ للشاب الذي اعتدت عليه بالضرب وبررت غضبها بأنها (جعلية لحمها مر).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين