شاهد بالفيديو.. الشاب الإماراتي “غيث” يقوم بتوصيل المياه والكهرباء ويبني مدرسة ومسجد فخم بأحدى القرى السودانية التي يجهلها معظم السودانيين والدعوات الصالحات تنهال عليه





قام الشاب الإماراتي “غيث” مقدم برنامج “قلبي إطمان” بزيارة لإحدى القرى السودانية التي يجهلها الكثير من السودانيين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن غيث مقدم برنامج المساعدات وأعمال الخير “قلبي إطمان” اشتهر بشخصيته المجهولة التي لا يعرف عنها أحد.

خلال هذا الشهر سجل الشاب الإماراتي زيارة لقرية ابودريش التي تقع بولاية الجزيرة وحدة ود النعيم وقام بتوصيل المياه والكهرباء لأهل القرية, إضافة لبناء مسجد فخم ومدرسة في وقت وجيز.

غيث الذي رافقته الدعوات الصالحات من أهالي القرية ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي قام أيضاً بإنشاء ملعب كرة قدم لأطفال القرية.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين