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شاهد بالفيديو.. خلال مشهد درامي ممثل سوداني كبير يقع في خطأ شنيع أثناء قرأته آية قرآنية وشيخ معروف يرد عليه بتغريدة غاضبة: (بلغ بهم التمادي ان يستهزئوا بالقرآن)

2023/04/04
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وقع ممثل سوداني كبير في خطأ وصفه مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالشنيع وذلك أثناء لقطة من مسلسل درامي يشارك في بطولته.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أخطأ الممثل في آية من سورة الماعون, حيث قال (ويل للمصلون) والصحيح أنها (ويل للمصلين).

جمهور مواقع التواصل انتقد الممثل بشدة, وكتب الشيخ محمد هاشم الحكيم في تغريدة له على حسابه الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أرفق معها صورة للقطة: (وبلغ بهم التمادي ان يستهزئوا بالقرآن).

وتابع الحكيم بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (قاعد خالط يتغزل بعينيه يقرأ القرآن بهزء ( ويل للمصلون ) في زول ما عارف انها: ويل للمصلين؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

2023/04/04