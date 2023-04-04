عمر الجزلي: يجب وقانوناً اعادة مباراة الهلال والأهلي وعدم الإعتراف بنتيجتها لما صاحبها





🔷🔷رغم انني طريح الفِراش وزياراتي اليوميه للأطباء والمستشفيات ورغم عدم اهتمامي بكرةِ القدم بصورةٍ عامه ، لكنني وكسودانيٍ أصيل يعتزبكرامته ونخوته وبسودانيته العظيمه ويفتخر ويفاخر بها ، ذلك لأنها ،ولأننا، اهلٌ لهذا الإعتزاز وهذا الفخر والفخار والكرامه ، والسؤدد ، فنحن حقيقةً وليعلم الجميع نحن ياسادتي اوائل من علَموا منطقتنا العربيه والأفريقية أصول كرة القدم والأخلاقيات النبيله والرفيعه التي يجب ان تصاحب لُعبة كرة القدم ‼️‼️

—لقد آلمني واوجعني حقاً ماحدث لفريقنا العريق ، فريق الهلال وإدارييه مما دفعني للإحتجاج ،لدي بعض الأطباء المصريين الذين يشرفون علي علاجي ،إحتججت أمامهم ولهم وبشده عن ماصدر من بذاءاتٍ عنصريه منتنه ،،ومن شتائم سوقيه مقذعه ومنفره من لاعبي الاهلي وجمهوره الذي ملأ الاستاد عن آخره ،في حق لعيبة الهلال الافذاذ وفي حق أهلنا وشعبنا شعب السودان العظيم ، عالي المقام ، والاخلاقيات النبيله ،،،فوالله اعتذروا لي جميعاً عن الذي جري ‼️

-ووالله لولا هذه الحاله النفسيه التي أُدخل فيها لعيبةُ الهلال واداريوه لما هُزم فريقُنا الهلال العريق والعملاق ،،من هذا الفريق الذي اضحي مستواه متدنياً بالنسبة للكرة المصريه‼️

-نحن يا إخوتنا المصريين نحن عرب وافارقة ونعتز بذلك أيما إعتزاز بل نحنُ أصل الإنسان والإنسانيه والذوق والأدب ، وسلوا في ذلك علماء التأريخ الإنساني ، وأصل الإنسان لان هذا الامر َ يطول شرحه لكم في رسالتي هذي العجلي !!!

-والله كم هو عيبٌ كبيرٌ بل كبيرٌ جداً جداً ، بل هو (عيب الشوم ) من الذين حاولوا ان يدمروا مابين الشعبين الصديقين النديدين من اواصر ووشائج القربي والعلاقات المحترمه التي ظل يحترمها ويُصرُ عليها قادة الشعبين الصديقين علي مرِّ التأريخ والأزمان ‼️‼️

—لذلك يجب وقانوناً اعادة هذه المباراه وعدم الإعتراف بنتيجتها لما صاحبها من الأسباب السيئه -آنفة الذكر ….

-د. عمرالجزلي

-القاهره