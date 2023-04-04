حليم عباس: القحاتة والتهديد بالمظاهرات !





القحاتة وتابعهم كمال عمر يلوِّحون بالشارع في حال فشل الاتفاق مع العسكر. ولكن لا أحد يعرف، بما في ذلك القحاتة وكمال عمر، كيف سيحل خروجهم للشارع مشكلة الدعم السريع أو بالأحرى مشكلة آل دقلو مع الجيش!

يعني إنت بالتفاوض والورش وفولكر والسفارات ما حققت أهدافك، ح تحققها بالمظاهرات كيف يعني؟

حالياً في مشكلة بين الجيش وحميدتي وأسرته ومن وراءهم قوات الدعم السريع، و الموضوع جايب ليه إستعداد عسكري وتحريك قوات ووو. طيب إنت متوقع الطرفين يلغو المعركة بينهم ويقرروا تسليمك السلطة خوفاً من المظاهرات؟

ما إنت كنت بتتظاهر سنة كاملة ورافع شعارات اللاءات التلاتة والجنجويد ينحل، و في النهاية بلعت اللاءات دي مشيت اتحالفت مع “الجنجويد”.

لو بتقدر تفرض إرادتك بالشارع أساساً ما كنت جلست للتفاوض والحل السياسي.

ما عندك حل يا قحاتي بما إنك اخترت طريق الحل السياسي غير تمشي في الطريق دا للنهاية. لا يوحد نصف توافق، إما توافق شامل أو لا يوجد حل سياسي. تقعد في الواطة وتقبل بالآخرين (مع الشكر لكونهم قد قبلوا بالجلوس معك لأجل المصلحة الوطنية لا غير). حسي عليك الله زول ما مجبور البخليه يسمع لي زول زي جعفر حسن أو كمال شنو؟

حليم عباس