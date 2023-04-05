شاهد بالفيديو.. خلال كواليس برنامج أغاني وأغاني.. الفنانة هدى عربي تقدم فاصل من الرقص المثير مع الفنان شكر الله عز الدين وهي “حافية”





نشرت الفنانة الشهيرة ونجمة السوشيال ميديا الأولى في السودان هدى عربي مقطع فيديو على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب الفيديو الذي شاهدته محررة موقع النيلين وتناقلته عدد من الصفحات الاسفيرية فقد ظهرت هدى عربي من خلاله وهي تقدم فاصل من الرقص الذي وصفه المتابعون بالمثير.

المطربة الملقبة بالسلطانة تبادل الرقص مع زميلها الفنان شكر الله عز الدين على أنغام أغنية “يا ناعم” التي قدمها الفنان عاطف السماني.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد كتبت عربي على المقطع الذي قامت بنشره: (كواليس انا وشكر الله شغب شديد بس الاشغب انصاف فتحي طوالي راصدة بالصورة والصوت).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين