شاهد بالفيديو.. الناشط صلاح سندالة يطلق تصريحات نارية: تم ترشيحي لدور الشيخ الفاسق في مسلسل “ود المك”..عاوزين يحرقوني الصعاليق الفاسدين ولا يمكن أن أمثل مع البنات “الصعلوقات” ديل





أطلق الناشط السوداني الشهير صلاح سندالة تصريحات نارية من مكان إقامته بالقاهرة وذلك من خلال مقطع قام بتصويره لنفسه ونشره.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكد سندالة في حديثه أن هيثم مخرج مسلسل “ود المك” التي أثارت جدلاً واسعة التقى به في القاهرة وطلب منه المشاركة معهم في المسلسل وتجسيد شخصية الشيخ الفاسق على حد تعبيره.

وتابع الناشط الشهير: مخرج العمل وشقيق الفنان محمود عبد العزيز واصلوا ملاحقتي من أن تمثيل دور الشيخ مؤكدين لي أنني الشخص الوحيد القادر على تجسيده.

وواصل سندالة بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: بعد أن ضغطوا علي طلبت منهم مهلة وذهبت لإستشارة صديق مقرب أكد لي أنهم يريدون حرقي.

وهاجم الناشط صلاح سنداولة في ختام حديثه الطاقم العامل بالمسلسل ووصفهم بالصعاليق, كما أكد استحالة مشاركته في عمل مع الممثلات المشاركات في المسلسل ووصفهن “بالصعلوقات”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين