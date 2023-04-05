شاهد بالفيديو.. حفار القبور درمة يكشف عن أصعب جثمان قام بتشييعه (صاحبه يحبه الكل وصلوا عليه في ثلاثة أماكن مختلفة وآخر أيامه حضر إلينا وحفر عدد من القبور)





كشف أشهر حفار قبور بالسودان عابدين درمة عن أصعب جنازة قام بتشيعها حتى الآن وذلك خلال استضافته في برنامج “التابوت” الذي يقدمه الصحفي أحمد دندش.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكد درمة أن أصعب جثمان قام بتشييعه هو جثمان الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وأكد حفار القبور الشهير أن الفنان محمود الذي يحبه الجميع صلوا عليه في ثلاثة أماكن في الأردن وفي مطار الخرطوم وفي مقابر الصبابي مكان قبره.

وكشف عابدين درمة عن سر الفنان الراحل محمود عبد العزيز, وقال بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (محمود زارنا في آخر أيامه بالمقابر وقام بحفر عدد من القبور وجلب لنا تراب).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين