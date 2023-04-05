شاهد.. حسناوات النيل الأزرق يجتمعن في صورة واحدة يشعلن بها مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان





تداولت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المهتمة بأخبار الفن والمشاهير بالسودان صورة وجد تجاوباً كبيراً من قبل متابعي هذه الصفحات.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهرت الصورة مذيعات قناة النيل الأزرق اللاتي تجمعن في لقطة واحدة تم تصويرها خلال الاحتفالات الخاصة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي تناقل الصورة على نطاق واسع مع تعليقات لم تخلو من الغزل أبرزها: (حسناوات وجميلات النيل الأزرق كلهن في لقطة واحدة).

وجمعت اللقطة الشهيرة التي تحصلت عليها محررة موقع النيلين عدد من مذيعات الشاشة الزرقاء, أبرزهن نجود حبيب والريان الظاهر وإسراء سليمان

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين