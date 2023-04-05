



في إجتماع بدار حزب الأمة الحرية والتغيير المجلس المركزي

تلوّح بخيارات بديلة وتدعو مكتبها التنفيذي لاجتماع عاجل….

#تعليقي —

أولاً –

ما ح تقدروا توقعوا في يوم 6/ ابريل ح تفشلوا —

ثانياً –

ما ح تقدر ترجع الحرية والتغييير المركزي للشارع تاني عشان ببساطة شديدة هي ما مقبولة في الشارع —

ثالثاً –

الآن الشارع فيه لجان المقاومة ولجان المقاومة تنكرت لهم قحت ومشت قعدت مع العسكر وكسرت شعار لجان المقاومة

( العسكر للثكنات والدعم السريع ينحل)

تحالفوا مع الدعم السريع وأصبح سلك وودالفكي يبكوا لما زول يهبش الدعم السريع بمجرد كلمة ..

رابعاً —

ما عندهم خيار الشارع أيضاً بحسابات هناك تجربة عندما تمكنت الحرية والتغيير وحكمت مع حمدوك تجاوزت غاضاضبون بلا حدود وغيرها ولا ننسي ما حدث في مباني لجنة ازالة التمكين..

—حالياً الحرية والتغيير المركزي العدو الأساسي لجان المقاومة والشارع واتحدي قيادي من قحت يطلع الشارع …

إذاً لا خيارات للحرية والتغيير المركزي غير تقبل بكل خيارات العسكر وتمسح أيسكريم بوت الدعم السريع

ومن ثم تفتح الإتفاق الإطاري للكل والكل يجي يوقع وتصبح هي ذات أقلية في الرأي داخل الإطاري الذي صنعته بيدها وتصبح مغضوب عليها من الكل …

ما عندكم خيارات أخري بالمناسبة …

اوعكم تقولوا للشارع هبوووووا

الشارع فاااتكم مسافات …

( علي قحت المركزي أن تعتمد خيارها الأخير إعتصام أمام بوابة قيادة الدعم السريع إن وجدت )

عائشة الماجدي