ماذا كتب الشاعر هشام الجخ قبل مبارة الهلال السوداني والاهلي المصري؟





أعلم أن على صفحتي هذه ملايين المصريين وآلاف وربما ملايين السودانيين أيضا.. مما يلزمني كتابة هذا المقال

إلى جمهور السودان الحبيب.. نحن المصريين نحبكم ونعلم قرابتكم لنا وقرابتنا لكم.. وما ننتظره اليوم هو مجرد مباراة في كرة القدم يستمر بعدها الفائز في البطولة ويستمر المهزوم في بطولة أخرى..

أرجوكم.. لا تحملوا الأمر أكبر من حجمه.

وإلى جمهور الأهلي.. لا تخوضوا مع الخائضين.. وحذارِ من التمادي في التشجيع لدرجة إهانة أهلنا في السودان فهم أهل كرم وطيبة وعلم وقرابة ونسب.

استاد القاهرة اليوم سيكون تجربة أخيرة لعودة الجمهور للمدرجات فلا تفسدوها ولا تسمحوا لأحد أن يفسدها.

أتوقع مباراة ممتعة وأرجو فوز الأهلي وأرحب بكل سوداني في بلده مصر

#الأهلي

#الهلال_السوداني

#هشام_الجخ

الشاعر هشام الجخ