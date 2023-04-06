شاهد بالفيديو.. حفار القبور درمة يواصل كشف أسرار المقابر: نبشنا جثمان رجل توفي قبل 40 سنة ووجدناه كما هو وبجواره خلية نحل ونبشنا قبر عروس توفيت قبل 20 سنة وتفاجأنا بوجود الحناء ما زالت على يديها





واصل حفار القبور السوداني الشهير عابدين درمة كشف أسرار عمله في المقابر ودفن الجثامين وذلك خلال حواره التلفزيوني عبر برنامج “التابوت” الذي يعده ويقدمه الصحفي أحمد دندش.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكد درمة أنه قابل مواقف غريبة خلال عمله الطويل وخصوصاً مع نبش القبور التي مر عليها زمن طويل.

وذكر درمة أنه لا ينسى بعض المواقف أولها نبشهم لقبر رجل توفي قبل 40 سنة وقبره مجاور لقبر الفنان الراحل خليل فرح بمقابر أحمد شرفي.

وقال عابدين في حديثه الذي رصده محرر موقع النيلين أنهم وجدوا جثمان الرجل كما هو والأغرب من ذلك وجود خلية نحل داخل القبر.

كما حكى عن قصة نبشهم عدد من القبور بمقابر بري من أجل تحديثها, وذكر أن من ضمن الجثامين جثمان لعروس وجدنها كما هي وموجود على يديها “الحناء”.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين