شاهد بالصورة والفيديو.. صاحبة مركز تجميل بالسودان تكشف أسرار عن العروس يوم زفافها وهي داخل المركز: (بتكون شغالة إساءات ونبز في العريس وأول ما يدخل بتفصل وتبدأ تضحك)





كشفت خبيرة تجميل سودانية وصاحبة مركز تجميل كواليس ما يحدث للعروس في يوم زفافها من وصولها المركز وحتى لحظة خروجها وهي في انتظار عريسها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أكدت خبيرة التجميل في مقطع فيديو كوميدي قام بنشره على سبيل المزاج والترفيه أن أغلبية الأزواج يتأخرون في الحضور على زواجتهم.

وأكدت أن تأخر العريس يتسبب في مشكلة حقيقية للعروس التي تصاب لحظتها بالتوتر الشديد بسبب التأخر على الوصول لصالة الفرح.

وذكرت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين أن بعض العروسات يدخلن في نوبة بكاء وأخريات يصرخن ويتحول المزاج عندهن لإساءات ونبز في حق العريس.

وتابعت ولكن بعد وصول العريس من صالون الحلاقة وفور مشاهدة العروس له تبدأ “تفصل” وتضحك وكأن شيء لم يكن.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين