القرمبوز قال إن حكومتهم ستتشكل في 11 أبريل !!





• الحيرة تضرب معسكر القوي الموقعة علي الاتفاق الإطاري ..

• فولكر ، بدا يائساً وهو يقول إنهم يسعون لتشكيل حكومة مدنية تقود السودان إلي الإنتخابات ..

• والرجل يعلم أنه يكذب ..لأنه إن كان صادقاً فيما يقول فإن الطريق إلي الإنتخابات في السودان واضح ومختصر ولايحتاج إلي حكومة مدنية ولا فترة انتقالية تتراوح مدتها بين خمس إلي عشر سنوات !!

• أحد أعضاء أحزاب الإطاري قال لصحيفة الإنتباهة الصادرة صباح اليوم إن التوقيع علي وثيقة العملية السياسية النهائية سيكون يوم السادس من أبريل !!

• وقبل أن يجف مداد تصريح القيادي المذكور أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن عطلة يوم غدٍ الخميس بمناسبة ذكري انتفاضة 6 أبريل !!

• مريم الصادق أعلنت أول أمس إن جماعتها ستلجأ لخيارات بديلة حال تعثر العملية السياسية !!

• والحقيقة المرة أن العملية السياسية تعثرت .. والمحزن حقاً أن المنصورة تعلم علم اليقين أنهم لايملكون خيارات بديلة ..وليس أمامهم غير التسليم بالواقع الأليم !!

• منذ ثلاثة أيام بدأت أحزاب الإطاري البحث عن بدائل ..لكنها أكتشفت أن مصيرها بات مرتبطاً بالدعم السريع ..وعليه لن تستطيع الخروج من عنق الزجاجة إلا بكسرها !!

• بالمناسبة : قال القرمبوز إن حكومتهم ستتشكل في 11 أبريل !!

• ومن يصرخ أخيراً ..سيصرخ كثيراً !!

عبد الماجد عبد الحميد

