رأي ومقالات
حسن إسماعيل يكتب: موت الجماعة عرس !
– محدودية العقل النخبوى تتصور أن أخطاء الإنقاذ وحدها يمكن أن تصلح لتكون قوائم وقواعد دولة جديدة ومشروع نجاح سياسي جديد
– أخطاء الإنقاذ تصلح لاستخلاص العبر والدروس لكنها ليست شيك ضمان لنجاح دولة قحط بل هى ليست إشارة مطلقا فى هذا النجاح
– ذات محدودية العقل التى تجعل المريخ يواسى نفسه بهزائم الهلال وتجعل الهلال يطبب جراحه بعثرات المريخ
– رهاننا دائما قائم على فشل الآخر وإفشاله،
– رؤوس أموالنا للمشاريع الجديدة هى محصلة تجميع خسائر الآخرين
– نستسهل الإسقاط ولانصبر على الإصلاح
– تحفزنا الشماتة ولايحركنا الطموح
– حتى العانسات عندنا يواسين أنفسهن بطلاق صديقاتهن
– (وموت الجماعة عرس) أهم أهزوجاتنا الاجتماعية
ذكرى ٦ أبريل
الخيبة مرت من هنا
حسن إسماعيل