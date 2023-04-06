حسن إسماعيل يكتب: موت الجماعة عرس !





– محدودية العقل النخبوى تتصور أن أخطاء الإنقاذ وحدها يمكن أن تصلح لتكون قوائم وقواعد دولة جديدة ومشروع نجاح سياسي جديد

– أخطاء الإنقاذ تصلح لاستخلاص العبر والدروس لكنها ليست شيك ضمان لنجاح دولة قحط بل هى ليست إشارة مطلقا فى هذا النجاح

– ذات محدودية العقل التى تجعل المريخ يواسى نفسه بهزائم الهلال وتجعل الهلال يطبب جراحه بعثرات المريخ

– رهاننا دائما قائم على فشل الآخر وإفشاله،

– رؤوس أموالنا للمشاريع الجديدة هى محصلة تجميع خسائر الآخرين

– نستسهل الإسقاط ولانصبر على الإصلاح

– تحفزنا الشماتة ولايحركنا الطموح

– حتى العانسات عندنا يواسين أنفسهن بطلاق صديقاتهن

– (وموت الجماعة عرس) أهم أهزوجاتنا الاجتماعية

ذكرى ٦ أبريل

الخيبة مرت من هنا

حسن إسماعيل