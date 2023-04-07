شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تسجل اعترافاً قوياً: هذه الفنانة (….) أعمل لها ألف حساب





استضاف الصحفي والإعلامي السوداني أحمد دندش وعبر برنامجه المتابع “التابوت” الذي يذاع على قناة الشروق الفنانة الشهيرة هدى عربي.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد حاصر دندش الفنانة الملقبة بالسلطانة بعدد من الأسئلة الساخنة والتي ردت الفنانة على جزء كبير منها.

ومن أبرز الأسئلة التي طرحها الصحفي على المطربة الشهيرة سؤال عن من هي الفنانة التي تعمل لها هدى عربي ألف حساب.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد أجابت هدى عربي وبدون تردد مؤكدة أنها تعمل ألف حساب للفنانة الكبيرة حنان بلوبلو, كما أنها ستشيرها في عدد من أعمالها قبل أن تقدمها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين