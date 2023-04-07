شاهد بالفيديو.. حسناء النيل الأزرق ريان الظاهر تظهر موهبة جديدة وتقوم برسم مبدع وقف أمامها ومتابعيها يسخرون منها لأول مرة





كشفت المذيعة السودانية المعروفة ريان الظاهر عن امتلاكها لموهبة جديدة خلاف موهبتها في تقديم البرامج التلفزيونية على الشاشة الرزرقاء.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن موهبة مراسلة قناة العربية ومذيعة النيل الأزرق ظهرت من خلالها رسمها لأحد المبدعين الشباب في مجال الرسم.

الرسام المبدع مصعب والذي قام بإهداء المذيعة الملقبة بحسناء النيل الأزرق لوحة لها قام برسمها أثناء مقابلة أجرتها معه قبل أسابيع.

وحاولت الريان وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين رد الجميل للرسام حينما قامت برسمه ولكن ليست بالصورة الاحترافية التي رسمها لها ضيفها وهو ما جعلها عرضة للسخريفة اللطيفة من قبل متابعيها الذين طالبوها بالتركيز مع التقديم البرامجي لأنها مميزة ومبدعة فيه بشكل كبير.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين