مميزات سرية تُكشف لأول مرة في جهاز «آيفون»





هناك بعض الأسرار عن جهاز «آيفون» لا يعرفها أحد من حامليه، وهي أسرار تكشف عن مزايا مفيدة للجميع.

ومن هذه الأسرار ميزة «back tap» أو «النقر الخلفي»، ويمكنها عمل مجموعة من المهام التي يحتاجها الشخص في الجهاز، ومنها كتم الصوت ودوران الشاشة، وفتح الكاميرا، والتحكم في مستوى الصوت، والعديد من المهام الأخرى التي يمكن صناعتها عن طريق النقر على الجزء الخلفي للهاتف.

وحسب موقع «ديلي ميل»، يمكن لحاملي الجهاز تنفيذ مهمة من خلال النقر مرتين ومهمة أخرى بالنقر 3 مرات.

وإذا كنت تريد تشغيل ميزة النقر الخلفي، فاتبع هذه الخطوات البسيطة لتليفون آيفون:

– انتقل إلى الشاشة الرئيسية للهاتف.

– توجه إلى الإعدادات.

– انقر فوق إمكانية الوصول.

– انقر فوق اللمس.

– قم بالتمرير إلى Back Tap (النقر الخلفي).

– حدد وظائف Double Tap (نقرة مزدوجة) أو Triple Tap (نقرة ثلاثية)

وتتضمن الخيارات:

– افتح أحد التطبيقات.

– اقفل الشاشة.

– لقطة شاشة.

– صامت.

– قم بتنشيط Siri.

– ضبط مستوى الصوت.

– افتح الكاميرا.

– قم بتشغيل الفلاش.

– ضبط تكبير الشاشة.

المصري اليوم