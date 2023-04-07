بعد اختراق ملايين الحسابات.. القبض على قرصان الإنترنت “ألكاسيك”





أعلنت الشرطة الإسبانية أنها ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عامًا يشتبه في قيامه بمجموعة من الهجمات الإلكترونية البارزة، واصفة إياه بأنه “تهديد خطير للأمن القومي”.

وكان خوسيه لويس هويرتاس، المعروف على الإنترنت باسم ألكاسيك (Alcasec)، على رادار الشرطة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عندما ربطه المحققون بهجوم إلكتروني على المجلس الوطني للقضاء في إسبانيا (CGPJ).

واخترق ألكاسيك أنظمة عديد من المؤسسات العامة في إسبانيا، ومن بينها وكالة الدولة للضرائب، مما أدى للكشف عن بيانات شخصية وأرقام حسابات وأرصدة مصرفية وغيرها من المعلومات الحساسة، وتضرر أكثر من نصف مليون إسباني بسبب ذلك الهجوم.

وقالت الشرطة إن ألكاسيك يتمتع “بخبرة واسعة في عالم الجرائم الإلكترونية”، وأوضحت أنه متهم أيضا بارتكاب عديد من الحوادث البارزة الأخرى، بما في ذلك سرقة مئات الآلاف من اليوروهات من خلال هجمات انتحال الهوية.

بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن ألكاسيك كان يدير منصة لبيع كميات كبيرة من البيانات المسروقة. وفي مقطع فيديو على موقع يوتيوب، تباهي الشاب المعتقل بالوصول إلى البيانات الشخصية لـ90% من الإسبان.

وتقول الشرطة إن الرقم قد يكون مبالغا فيه، إلا أنها اعترفت أن حجم البيانات التي سرقها ألكاسيك كان كبيرا جدا لدرجة أنها جعلته يمثل تهديدا للأمن القومي.

ويُزعم أن هويرتاس حاول إخفاء العائدات من خلال خدمات خلط العملات المشفرة، التي تجمع العملات الرقمية معًا وتعيد توزيعها لتجعل من الصعب على المحققين ربط الأموال بالمستلمين.

ومع ذلك ، فقد صادر وكلاء إنفاذ القانون “مبلغا كبيرًا من النقود” وسيارة فاخرة من منزل ألكاسيك، بالإضافة إلى وثائق وأجهزة حاسوب يجري تحليلها.

وقالت الشرطة إن الشاب المعتقل “عاش حياة رفاهية غير مناسبة لشخص في سنه وبدون نشاط عملي، لقد قام برحلات باهظة الثمن، وارتدى أرقى العلامات التجارية، وتردد على أماكن الترفيه والمطاعم العصرية، وقاد سيارة رياضية فاخرة”.

الجزيرة