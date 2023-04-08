شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تواصل تفجير المفاجأت: (يشهد الله ندى القلعة لمن كانت بتغني أنا كنت طالبة في الأساس)





واصلت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي تفجير المفاجأت وذلك خلال حوار أجراه معها الصحفي والإعلامي أحمد دندش عبر برنامجه “التابوت”.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد تحدثت الفنانة الملقبة بالسلطانة في الجزء الأخير من الحوار الضجة عن خلافاتها مع الفنانة الكبيرة ندى القلعة.

هدى عربي أكدت بأنها لا تحس بوجود أي مشكلة بينها وبين ندى القلعة, وفي ردها على اتهام البعض لها بالغيرة من ندى ذكرت أنها مدرسة مختلفة تماما عن القلعة ولكن منهما طريقته الخاصة.

كما فجرت هدى عربي مفاجأة كبيرة خلال البرنامج الذي تابعته محررة موقع النيلين حينما أكدت أن ندى القلعة عندما بدأت الغناء كانت هي طالبة بمرحلة الأساس.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين